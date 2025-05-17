Adana Demirspor 0-5 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de 36. haftada Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Atakaş Hatayspor deplasmanda rakibini 5-0 mağlup etti.
İşte maçtan dakikalar:
5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
10. dakikada Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
11. dakikada Alioui'nin çalımlarla sokulduğu ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük'ün müdahalesinin ardından top direkten oyun alanına döndü.
26. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın pasında Okoronkwo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo, Osman Kaynak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, VAR'da yapılan kontrolün ardından penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltıyı kullanan Okoronkwo'nun vuruşunda kaleci Deniz, sağ köşeye giden topu çeldi. Dönen topu Okoronkwo, ağlara gönderdi. 0-3
56. dakikada Joelson Fernandez attığı golle farkı 4'e çıkarırken, 61. dakikada Bilal Boutobba son sözü söyledi ve misafir ekip karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.