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Adana Demirspor'dan sakatlık açıklaması! Yusuf Sarı'nın dönüş tarihi belli oldu

Başakşehir maçında sakatlanan Adana Demirsporlu yıldız Yusuf Sarı'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 22:45
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Adana Demirspor'dan sakatlık açıklaması! Yusuf Sarı'nın dönüş tarihi belli oldu

Adana Demirspor, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan MR görüntülemesiyle ilgili bilgilendirmede bulunarak oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Adana Demirspor'un, deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanan Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı'nın 06.01.2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülemesi 08.01.2024 tarihinde Medical Park Adana Hastanesi'nde yapılmıştır. Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."

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