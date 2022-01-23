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Adana Demir tutulmuyor

Assombalonga ve Yunus Akgün’ün yıldızlaştığı maçta Mavi Şimşekler şov yaptı. Bir gol de Balotelli’den geldi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Adana Demir tutulmuyor

Süper Lig'in iki renkli ekibi Adana Demirspor ile Karagümrük karşılaştı. 31'de Samet, Karamoh'u çekti Fransız futbolcu ise sinirlenip rakibine tekme attı ve kırmızı gördü. 36'da Vargas soldan korneri kullandı, kafalardan seken topla buluşan Assombalonga ağları sarstı: 1-0.

82'TE GİRDİ 83'TE ATTI
46'daAssombalonga, Tayyip'e asist yaptı ama ofsaytta olduğu için iptal edildi. 58'de Assombalonga'nın pasında Yunus düzgün vurdu: 2-0. 67'de Vargas yükseltti, Assombalonga attı: 3-0. 82'de oyuna giren Balotelli, Yunus'un asistinde 83'te ağları sarstı: 4-0. 90+1'de Yunus 1 daha yazdı: 5-0.

Adana Demirspor-Karagümrük maçı öncesinde futbolcular seremoniye üzerinde "İhracatımız Şampiyonlar Ligi'nde Hedef 250 milyar dolar" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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