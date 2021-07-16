Adana Demirspor'da bir transfer bombası daha patlıyor! David Luiz ile anlaşma...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın bildirdiği habere göre Brezilyalı yıldızın transferi bitmek üzere.

Öte yandan haberde, David Luiz'in, Adana Demirspor'un kendisine yönelttiği projeye hayran kaldığı ifade edildi. Oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş verileceği de aktarıldı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Bununla beraber David Luiz'in Adana Demirspor transferinin artık an meselesi olduğu ve sözleşmede, son ayrıntıların konuşulduğu kaydedildi.

BAŞKAN SANCAK BİTİRECEK

Son olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, David Luiz transferini sonlandırmak için tüm birimlerini seferber ettiği ve imzaların atılmasına kesin gözüyle baktığı aktarıldı.