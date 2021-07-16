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Adana Demirspor'da bir transfer bombası daha patlıyor! David Luiz ile anlaşma...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'n yeni takımlarından Adana Demirspor, Belhanda ve Balotelli transferlerinin ardından, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmanın eşiğinde. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın bildirdiği habere göre David Luiz, Adana Demirspor'un kendisine yönelttiği projeye adeta büyülendi ve transferde son aşamaya gelindi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:11 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:14
Adana Demirspor'da bir transfer bombası daha patlıyor! David Luiz ile anlaşma...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın bildirdiği habere göre Brezilyalı yıldızın transferi bitmek üzere.

Öte yandan haberde, David Luiz'in, Adana Demirspor'un kendisine yönelttiği projeye hayran kaldığı ifade edildi. Oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş verileceği de aktarıldı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ
Bununla beraber David Luiz'in Adana Demirspor transferinin artık an meselesi olduğu ve sözleşmede, son ayrıntıların konuşulduğu kaydedildi.

BAŞKAN SANCAK BİTİRECEK
Son olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, David Luiz transferini sonlandırmak için tüm birimlerini seferber ettiği ve imzaların atılmasına kesin gözüyle baktığı aktarıldı.

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