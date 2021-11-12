Belçika U21 - Türkiye U21: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. grupta mücadele eden Milliler, grup lider konumunda bulunan Belçika U21 takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ümit Milli Takım'ımız mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 4. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

Belçika U21 takımına galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Balikwisha ve 90+5'te penaltıdan Brempt kaydetti.

Milli Takım'ımızda 90+4'te Ali Kaan Güneren kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

1- BELÇİKA: 15

2- DANİMARKA: 6

3- İSKOÇYA: 4

4- TÜRKİYE: 4

5- KAZAKİSTAN: 0