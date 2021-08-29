2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Milli sporcumuz Hamide Doğangün 5. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 800 metre T53 kategorisi finalinde milli sporcu Hamide Doğangün, 5. oldu.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, kişisel en iyi zamanını yaptığı müsabakayı 1 dakika 48.94 saniyeyle 5. sırada tamamladı.
Yarışta Avustralyalı Madison de Rozario, 1.45.99'luk zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Çinli Hongzhuan Zhou, 1.47.66'lık süresiyle gümüş, İsviçreli Catherine Debrunner ise 1.47.90'lık derecesiyle bronz madalya aldı.