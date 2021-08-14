Gururluyuz

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında bronz madalya kazanan milli sporcularımız Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, A SPOR'un konuğu olarak soruları yanıtlayıp hedeflerini anlattılar. 2024 Olimpiyat Oyunları için altın madalya sözü veren ay-yıldızlı sporcular, Türk bayrağı ile Tokyo'da tur atmanın sevincini yaşadıklarını söylediler. İşte milli kahramanlarımızın A SPOR'a özel açıklamaları.

Hakan Reçber: 15 yaşında nörolojik bir rahatsızlık geçirdim. Tekvandoya aşkla bağlıyım. Rahatsızlık sürecimde iyi olacağıma inandım. Beni destekleyenlere minnettarım. OLİMPİYATLAR öncesinde farklı turnuvalarda tecrübe kazandım. En sonunda olimpiyatta madalya kazandım. İlerde inşallah tekrarlayacağım. Günde çift idman yapıyorum. 4 saat sürüyor. Günümüzün yarısı tekvando ile geçiyor. Servet hocamı izlerken küçükken 'Ben de olimpiyat şampiyonu olabilir miyim' dedim. Olimpiyat hayalimdi. Orası farklı bir duygu.

Hatice İlgün: Hocalarıma Tokyo'da olacağıma söz verdim. 2009'da verdiğim sözü 2021'de gerçekleştirdim. Altın alacağımı düşünüyordum sakindim ama olimpiyatlarda ayaklarım titriyordu. Maç bittikten sonra hıçkırarak ağlamamın sebebi buydu. Türk bayrağı ile tur atmak istiyordum. Bunun için mutluyum gururluyum. Türkiye'ye dönüşümde beni karşılamak için herkes geldi. Tarihe geçtiğim için mutluyum. 2024 olimpiyatları için çalışmalarım başladı. Orada inşallah altın madalya alacağım.