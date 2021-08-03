Türkiye Güney Kore voleybol maçı CANLI! Haydi Filenin Sultanları! (Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı)

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Filenin Sultanları, rakibini saf dışı bırakıp yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Milliler, Güney Kore'yi elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.
Türkiye ile Güney Kore'nin karşı karşıya geldiği çeyrek final maçı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanıyor. Kritik müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR | İLK SET OYNANIYOR
TÜRKİYE 12-9 GÜNEY KORE
TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi