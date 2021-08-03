Haberler Tokyo 2020 Türkiye Güney Kore voleybol maçı CANLI! Haydi Filenin Sultanları! (Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı)

Türkiye Güney Kore voleybol maçı CANLI! Haydi Filenin Sultanları! (Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı)

Türkiye ile Güney Kore, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. B Grubu'nu 3. sırada bitiren Filenin Sultanları, rakibini devirip yarı final biletini almak istiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız turu geçmesi halinde, Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle eşleşecek. Türkiye - Güney Kore maçının CANLI skor takibi ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 02:56 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 03:12
Türkiye Güney Kore voleybol maçı CANLI! Haydi Filenin Sultanları! (Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı)

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Filenin Sultanları, rakibini saf dışı bırakıp yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Milliler, Güney Kore'yi elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.

Türkiye ile Güney Kore'nin karşı karşıya geldiği çeyrek final maçı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanıyor. Kritik müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR | İLK SET OYNANIYOR
TÜRKİYE 12-9 GÜNEY KORE

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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