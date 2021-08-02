Haberler Tokyo 2020 Türkiye 3-2 Rusya voleybol maçı sonucu | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Türkiye 3-2 Rusya voleybol maçı sonucu | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Türkiye Rusya'yı 3-2 yenerek grubunu 3. sırada bitirdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynadı. Daha önce çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları'nın gruptaki sıralaması bu maç sonunda belli oldu. Ay-yıldızlı ekip grubu 3. sırada tamamladığı için çekilecek kura sonrası A grubundan Güney Kore ya da Sırbistan ile eşleşecek.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:13
Türkiye 3-2 Rusya voleybol maçı sonucu | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu mücadeleyi de kazanarak grubu 3. sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekibin rakibi, A grubunun 2. ve 3. takımları ile yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

1. SET

Türkiye 21-25 Rusya Olimpiyat Komitesi

2. SET

Türkiye 25-23 Rusya Olimpiyat Komitesi

3. SET

Türkiye 25-23 Rusya Olimpiyat Komitesi

4. SET

Türkiye 15-25 Rusya Olimpiyat Komitesi

5. SET (TIE BREAK)

Türkiye 15-10 Rusya Olimpiyat Komitesi

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