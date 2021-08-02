Türkiye 3-2 Rusya voleybol maçı sonucu | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu mücadeleyi de kazanarak grubu 3. sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekibin rakibi, A grubunun 2. ve 3. takımları ile yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.
1. SET
Türkiye 21-25 Rusya Olimpiyat Komitesi
2. SET
Türkiye 25-23 Rusya Olimpiyat Komitesi
3. SET
Türkiye 25-23 Rusya Olimpiyat Komitesi
4. SET
Türkiye 15-25 Rusya Olimpiyat Komitesi
5. SET (TIE BREAK)
Türkiye 15-10 Rusya Olimpiyat Komitesi