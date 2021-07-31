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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli okçu Mete Gazoz, Avustralyalı rakibi Taylor Worth'u yenerek çeyrek finale yükseldi. Mete, çeyrek finalde ABD'li sporcu Brady Ellison'la karşılaşacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:03
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un çeyrek finaldeki rakibi ABD'li Brady Ellison oldu.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda ABD'li Ellison ile karşı karşıya gelecek. Müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyor.

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