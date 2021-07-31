Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un çeyrek finaldeki rakibi ABD'li Brady Ellison oldu.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda ABD'li Ellison ile karşı karşıya gelecek. Müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyor.