Mete Gazoz sahne alıyor

Mete, bugün saat 04.22'de başlayacak maçta Avustralyalı Taylor Worth'u eleyerek günün sonundaki madalya maçlarına çıkmak için mücadele edecek. Mete Gazoz, Lüksemburglu Jeff Henckels'i ve Avustralyalı Ryan Tyack'ı mağlup ederek son 16'ya yükselmişti.

ECEM ANAGÖZ VEDA ETTİ

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay bireysel kategorisinde elendi. Dünya sıralamasında 3. konumda olan Güney Koreli Chaeyoung Kang ile karşılaşan Yasemin, ilk 2 seti 2-0 kaybetti. Üçüncü seti 2-0 alarak durumu 4-2'ye getirdib Güney Koreli sporcu, son seti 2-0, maçı da 6-2 kazandı. Yasemin, böylece Tokyo'ya veda etti.

TEŞEKKÜRLER KAYRA

Olimpiyatların yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, madalya mücadelesinde Fransız Romane Dicko'ya yenilerek 5. oldu. +78 kiloda madalya mücadelesine çıkan 33 yaşındaki Kayra Sayit, rakibi karşısında tutunamadı. Fransız sporcuya ippon ile yenilen milli sporcu, oyunları 5. tamamladı. Böylece yarışan 6 milli judocu, oyunları madalya alamadan tamamladı.