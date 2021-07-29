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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, Avustralyalı sporcu Ryan Tyack'i mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Mete Gazoz son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 08:19
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.

Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.



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