Teşekkürler Turkuvaz Medya
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kültepe'ye katkılarından dolayı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti.
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kültepe'ye katkılarından dolayı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Uygun, "Erciyes Anadolu Holding, başta Kayserispor olmak üzere gerek basketbol gerekse kültürel alanda desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Kültepe tarih kokan mistik bir yer. Yapılan kazı çalışmaları geçmişimizi öğrenmemize daha çok yardımcı olacak. Özellikle turizm açısından da Kültepe'de önemli bir çalışma yürütülüyor. Turkuvaz Medya Grubu'na ve Erciyes Anadolu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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