Teşekkürler Turkuvaz Medya

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kültepe'ye katkılarından dolayı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Uygun, "Erciyes Anadolu Holding, başta Kayserispor olmak üzere gerek basketbol gerekse kültürel alanda desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Kültepe tarih kokan mistik bir yer. Yapılan kazı çalışmaları geçmişimizi öğrenmemize daha çok yardımcı olacak. Özellikle turizm açısından da Kültepe'de önemli bir çalışma yürütülüyor. Turkuvaz Medya Grubu'na ve Erciyes Anadolu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.