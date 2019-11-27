Teşekkürler Turkuvaz Medya - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Teşekkürler

Teşekkürler Turkuvaz Medya

, Kültepe'ye katkılarından dolayı 'ya teşekkür etti.

, Kültepe'ye katkılarından dolayı 'ya teşekkür etti. Uygun, " Holding, başta Kayserispor olmak üzere gerek basketbol gerekse kültürel alanda desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Kültepe tarih kokan mistik bir yer. Yapılan kazı çalışmaları geçmişimizi öğrenmemize daha çok yardımcı olacak. Özellikle turizm açısından da Kültepe'de önemli bir çalışma yürütülüyor. Turkuvaz Medya Grubu'na ve Erciyes Anadolu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 27.11.2019
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