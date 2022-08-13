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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede 7 madalya!

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yüzme yarışlarının ilk gününde 7 stilde final yarışı yapıldı. Finalde yarışan Türk sporcularının hepsi madalya almayı başarırken, 5 stilde de milli sporcular İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırdı. Türkiye günü 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla kapattı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:06
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede 7 madalya!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme branşının ilk gününde Türk sporcular 13 madalya elde etti.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yüzme yarışlarının ilk gününde 7 stilde final yarışı yapıldı. Finalde yarışan Türk sporcularının hepsi madalya almayı başarırken, 5 stilde de milli sporcular İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırdı. Türkiye günü 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla kapattı.

Kadınlar 200 metre karışık finalinde Viktoria Zeynep Güneş 2.15.92'lik zamanıyla altın, 50 metre kurbağalamada ise 32.03'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. Kadınlar 200 metre karışıkta Deniz Ertan 2.18.24'lük zamanıyla gümüş, 50 metre kurbağalamada ise Beste Gülşen Samancı 32.18'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kadınlar 800 metre serbest finali Merve Tuncel 8.40.14 derecesiyle İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırarak altın, Deniz Ertan ise 8.46.44'lük zamanıyla gümüş madalyayı boynuna taktı.

Erkekler 200 metre sırtüstü finalinde Berke Saka, 2.01.40'lık zamanıyla İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırarak altın, Melikşah Düğen 2.03.90 derecesiyle bronz madalya elde etti.

Erkekler 400 metre serbest finalinde Yiğit Aslan 3.52.98'lik zamanıyla İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırarak altın, Batuhan Filiz ise 3.56.59 derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir ilk iki sırayı aldı. Emre 27.36'lık zamanıyla İslami Dayanışma Oyunları rekoru kırarak altın, Berkay ise 27.75'lik derecesiyle Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.

Emre Güreneli, Doğa Çelik, Baturalp Ünlü ve Hüseyin Emre Sakçı'dan oluşan milli takım erkekler 4x100 metre serbest finalinde 3.20.60'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı. Aynı zamanda milli takım, kendisine ait olan İslami Dayanışma Oyunları rekorunu da geliştirdi.

Oyunlarda yüzme yarışlarına yarın devam edilecek.

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