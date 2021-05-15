Haberler Yüzme Son dakika spor haberi: 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası heyecanı Portekiz'de başlıyor

Son dakika spor haberi: heyecanı 'de başlıyor

Son dakika spor haberleri... Türkiye'nin , , , , erkeklerde ise , ve 'dan oluşan 7 sporcuyla mücadele edeceği , yarın 'de başlayacak.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19
Son dakika spor haberi: 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası heyecanı Portekiz'de başlıyor

Türkiye'nin 7 sporcuyla mücadele edeceği , yarın 'de başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-22 Mayıs tarihlerinde 'nda düzenlenecek 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 47 ülkeden 380 sporcu yer alacak.

'nda yapılacak yarışlarda Türkiye'yi kadınlarda , , , , erkeklerde ise , ve 'dan oluşan 7 sporcu temsil edecek.

Milli takımda ilk olarak S5 kategorisi erkekler 50 metre serbest stil eleme yarışlarında TSİ 11.49'da Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu sahne alacak. Milli sporcular, turu geçmeleri halinde TSİ 20.09'da final müsabakasına çıkacak.

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ise TSİ 20.13'te başlayacak S5 kategorisi kadınlar 50 metre serbest stil finalinde yarışacak.

Şampiyonadaki tüm yarışlar, Paralympic Games YouTube hesabından canlı yayımlanacak.


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