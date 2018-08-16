Başkan Erdoğan’dan Sümeyye’ye tebrik – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkan Erdoğan’dan Sümeyye’ye tebrik

    Başkan Erdoğan’dan Sümeyye’ye tebrik

    İrlanda'da yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kazanan 'ya bir tebrik de Başkan 'dan geldi.

    İrlanda'da yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kazanan 'ya bir tebrik de Başkan 'dan geldi. Yoğun programına rağmen milli sporcunun başarısıyla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, genç yüzücüye tebrik telgrafı gönderdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı.

    1. 16.8.2018
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