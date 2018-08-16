Başkan Erdoğan’dan Sümeyye’ye tebrik
İrlanda'da yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'ya bir tebrik de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
İrlanda'da yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'ya bir tebrik de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yoğun programına rağmen milli sporcunun başarısıyla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, genç yüzücüye tebrik telgrafı gönderdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
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Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
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ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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