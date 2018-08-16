Başkan Erdoğan’dan Sümeyye’ye tebrik

İrlanda'da yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'ya bir tebrik de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yoğun programına rağmen milli sporcunun başarısıyla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, genç yüzücüye tebrik telgrafı gönderdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı.