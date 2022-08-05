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TRANSFER HABERİ: Godfred Donsah Yeni Malatyaspor’da

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele verecek Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren oyuncusu Donsah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 18:21
TRANSFER HABERİ: Godfred Donsah Yeni Malatyaspor’da
Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren oyuncusu Donsah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sözleşmesi biten futbolcularına yöneldi. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile sezona hazırlanan sarı-siyahlılarda, borç nedeniyle transfer yapılamaması nedeniyle sözleşmesi biten oyuncularla masaya oturuldu. Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yenileyen yönetim, son olarak 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile de 2 yıllık anlaşma yaptıklarını duyurdu.
Karim Hafez ile de görüşen yönetim, tecrübeli oyuncudan cevap beklerken bir taraftan da borç yükünden kurtulmanın yollarını arıyor.
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