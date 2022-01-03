Yeni Malatya’da 3 oyuncu tamam

Rumen hocanın bu sözlerinin ardından Malatya ekibinin Zaffane, Azubuike Okechukwu ve Donsah ile anlaştığı iddia edildi. 19 kez Cezayir milli takımında da forma giyen Zeffane sağ bek mevkinde oynuyor. Rusya'da K.Sovetov'dan ayrılan bonservisi elindeki 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu sezon 15 maçta oynadı. Geçen sezon Rize'de kiralık oynayan 25 yaşındaki Ganalı dinamo Donsah, sezon başında transfer olduğu Serie B takımı Crotone'de 14 maçta 1 gol attı. 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero Azubuike de Başakşehir'den Sivasspor'a kiralandı. Yiğidolar'da 11 maçta görev aldı.

ADEM VE SADIK KALACAK

Yeni Malatya Teknik Direktörü Marius Sumudica, başka takımlara gideceği söylentileri çıkan takımın yıldız golcülerinden Adem Büyük ve tecrübeli stoperlerinden Sadık Çiftpınar'ın takımda kalacağını belirtti. Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan Rumen hoca, "Birçoğunuz bu soruları soruyorsunuz, bu yüzden net cevap duymanızı istiyorum. Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar, takımımda görmek istediğim oyuncular. Onlarla görüştüm, kalacaklarına söz verdiler, ben de Malatya'dan ayrılmayacağıma söz verdim" diye camiaya umut dağıttı.