Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından Marius Sumudica açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Altay'ı 2-1 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, hiç kimsenin bu maçı kimin hak ettiğiyle ilgili bir sorusu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyuncularını tebrik ederek, final maçı gibi mücadele ettiklerini belirtti.

Sumudica, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımı da tebrik etmek istiyorum. Bu gece takımımıza çok yardımcı oldular. Taraftarlarımızla beraber iyi sonuçlar alan bir aile olacağız. Şimdi oyuncularıma iki gün izin verdim, hediye onlara. Aileleri ile daha çok vakit geçirmeleri, zihinlerini temizlemeleri için. Önümüzdeki hafta da Kasımpaşa için hazırlıklarımıza başlayacağız."

Sumudica, bir basın mensubunun "daha önceki Türkiye macerasında daha hırçın ve agresif bir görüntü verdiğini ancak son iki maçtır daha sakin göründüğünü" ifade ederek değerlendirmesini sorması üzerine, "Tabii bütün hatalarınızdan ders çıkarmalısınız, öğrenmelisiniz. Tabii Kayseri'de de Gaziantep'deyken de böyle şeyler başıma geldi. Gaziantep'te ilk puanlamada 3. sıradayken bir şaka yaptım yanlış anlaşılma ama bu bir hataydı, bunu öğrendim, oradan, takımdan ayrıldım, ayrılmak zorunda kaldım ama hayat böyle, hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz. Ama benim için de bir şakaydı, hata değil. Bu sefer tabii bunlar Gaziantep'te kaldı, oranın yönetimi beni yanlış anladı. Şimdi Malatya'dayım, Malatyaspor'dayım, kulübüm için mücadele veriyorum, şehir için mücadele veriyorum. Bütün gücümle takımım ve ayrıca taraftarlarımız için mücadele veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu takımla iki hafta çalıştım. Anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana'ya karşı 4-2-3-1, burada da 3-4-3'e karşı oynadılar. Ve takım hep bir çözüm üretti. Hiçbir problem de görmedik. Ayrıca birçok da gol şansımız vardı, bunları da kaçırdık. Tabii hiç kimsenin bu maçı kimin hak ettiğiyle ilgili bir sorusu olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Sumudica, kendisinden önce ligde üst üste kaybeden bir Yeni Malatyaspor olduğunun ifade edilerek, nasıl bir takımla karşılaştığının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Buraya geldiğimde hem mental olarak hem de öz güven olarak çok aşağıdaydılar. Ama onlara seviyelerinin, olması gereken yerlerinin bu olmadığını söyledim. Çalışmaya başladık. Takım içerisinde mesajlarımı çok iyi alabilen oyuncularım var, tabii çok mutluyum, buraya geldim 2 maç üst üste kazandım. Ama şunu da söyleyebilirim ki şu ana kadar hiçbir şey yapmış değiliz. Sadece 12 puanımız var. Bu puanla da hiç mutlu değilim. Daha çok puanlar almalıyız. Hiçbir problem yaşamadan, hiçbir küme düşme korkusu yaşamadan bu takımın ligde en az 10'uncu, 12'nci sırada bitirmesi için çalışacağız."