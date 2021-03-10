Malatya'da Buz devri

Süper Lig'de 26. haftada Konyaspor yenilgisi sonrası Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran, ligde 9 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, şu ana kadar hiçbir isimle anlaşma sağlayamamıştı. Geride kalan 3 haftada maçlara sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp antrenörü Hakan Çalışkan nezaretinde çıkan sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken, yeni teknik adam belli oldu. Malatya ekibi, daha önce takımı şampiyon yapan İrfan Buz ile anlaştı. 2016-17'de Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşıyan 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamla el sıkışıldı. Buz, son olarak bu sezon 14 gün Kasımpaşa'yı çalıştırmış ardından istifa etmişti.