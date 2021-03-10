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'da Buz devri

Yeni , 2016-17’de takımı ’e taşıyan ’la el sıkıştı. 53 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon ’yı çalıştırmıştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:14 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Malatya'da Buz devri
'de 26. haftada yenilgisi sonrası ile yollarını ayıran, ligde 9 maçtır kazanamayan , şu ana kadar hiçbir isimle anlaşma sağlayamamıştı. Geride kalan 3 haftada maçlara sportif direktör ve kulüp antrenörü nezaretinde çıkan sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken, yeni teknik adam belli oldu. ekibi, daha önce takımı şampiyon yapan ile anlaştı. 2016-17'de Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşıyan 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamla el sıkışıldı. Buz, son olarak bu sezon 14 gün 'yı çalıştırmış ardından istifa etmişti.
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