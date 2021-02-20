Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Günün saat 16.00'da başlayan karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Müthiş heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip oldu. Yeşil-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta geri dönerek tarihi bir galibiyete imza atmış oldu.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Diomande ve Cikalleshi (2) kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Adem Büyük attı.

Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltti ve aynı puandaki rakibi Yeni Malatyaspor'un averajla önüne geçti.