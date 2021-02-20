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2-3 | MAÇ SONUCU

'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Günün saat 16.00'da başlayan karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Müthiş heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip oldu. Yeşil-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta geri dönerek tarihi bir galibiyete imza atmış oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:10
Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor | MAÇ SONUCU

'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Günün saat 16.00'da başlayan karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Müthiş heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip oldu. Yeşil-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta geri dönerek tarihi bir galibiyete imza atmış oldu.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri ve (2) kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere attı.

Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltti ve aynı puandaki rakibi Yeni Malatyaspor'un averajla önüne geçti.

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