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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Y.Malatya sahaya iniyor

Y.Malatya sahaya iniyor

Hazırlıklarını evde sürdüren futbolcular, bugün 'nde toplanıp, antrenman yapacak.

Hazırlıklarını evde sürdüren futbolcular, bugün 'nde toplanıp, antrenman yapacak. Çalışmalara 'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.
  1. 11.5.2020
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