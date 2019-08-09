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09 Ağustos 2019, Cuma
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Hakkı Çelikel: Partizan'ı eleyeceğiz

Hakkı Çelikel: Partizan'ı eleyeceğiz

Çelikel, 3. eleme turu rövanşında karşılaşacakları temsilcisi Partizan'ı eleyecek güçte olduklarını söyledi.

Çelikel, 3. eleme turu rövanşında karşılaşacakları temsilcisi Partizan'ı eleyecek güçte olduklarını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve 3-1 mağlup olduklarını kaydetti.

Partizan maçında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren Çelikel, "Bu skor 'da rakibimizi eleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Karşılaşmada iyi oynayamadık, bireysel hatalar nedeniyle goller yedik. Rövanş maçına iyi bir şekilde hazırlanarak, rakibimizin karşısına çıkacağız. Malatya'da Partizan'ı eleyeceğiz, o güçteyiz. Umudumuzu kaybetmedik, rövanş maçında inşallah rakibi geçeğiz ve turu Malatya'ya armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelikel, bireysel hataların giderilmesi için teknik direktörü 'ın gerekli teknik çalışmaları yapacağını anlatarak, "Dün yapılan bireysel hatalar 'de mücadele eden takımımıza yakışmadı. Sahamızda aynı hataları yapma şansımız yok. Hocamız bireysel hataları göz önünde bulundurarak, takımı rövanşa hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 2-0 mağlup durumdayken 2-2 beraberliği yakalayan Trabzonspor'u tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

  1. 09.08.2019
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