Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Bu başarı Malatya’nın başarısıdır"
Evkur Yeni Malatyaspor’da 5 yılda 2 kupa kaldıran, Süper Lig için ise 2 yılda Avrupa hedefini gerçekleştiren başkan Adil Gevrek, yaptığı sezon değerlendirmesinde bu başarının Malatya’nın başarısı olduğunu söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor olarak her bakımdan başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydederek sözlerine başlayan Gevrek, "Bursaspor maçıyla birlikte 2018-19 sezonunu tamamlamış bulunmaktayız. Kulübümüzün sportif anlamda yakalamış olduğu başarının yanında, ekonomik olarak da iyi bir durumda olması bizi fazlasıyla memnun ediyor. Sezonu Türkiye Kupası'nda yarı final, ligde ise 5. olarak Avrupa hedefinin yakalanması şeklinde tamamladık. Bu anlamda giden teknik sorumlumuz Erol Bulut ve ekibini, sonraki süreçte kalan haftalarda takımın başına geçen Ali Ravcı'yı, futbolcularımızı ve kulüp çalışanlarımızı kutluyor, emeklerine sağlık diyorum. Uzun soluklu ve meşakkatli bu yolculuğumuzda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza müteşekkiriz. Bu başarı Malatya'nın başarısıdır. İnşallah hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
"Sezona erken başlayacağız, çalışmalara başladık"
Gevrek, Avrupa kupalarındaki hedefleriyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:
"Dile kolay, Malatya tam 16 yıl sonra Avrupa heyecanı yaşıyor. Elbette işimiz kolay değil. Eleme maçlarının erken başlaması nedeniyle doğal olarak biz de sezona erken başlayacağız. Bu anlamda transferde daha hızlı hareket etmemiz gerekecek. Bunun için de çalışmalara başladık diyebilirim. Camiamız bizlere her zaman olduğu gibi yine güvenmeye devam etsin."
- 27.05.2019
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Cepler şenlendi
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Bu başarı Malatya’nın başarısıdır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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