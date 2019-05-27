Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Bu başarı Malatya’nın başarısıdır"
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Başkanı : "Bu başarı ’nın başarısıdır"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Bu başarı Malatya’nın başarısıdır"

Malatyaspor’da 5 yılda 2 kupa kaldıran, için ise 2 yılda Avrupa hedefini gerçekleştiren başkan , yaptığı sezon değerlendirmesinde bu başarının ’nın başarısı olduğunu söyledi.

2018-2019 sezonunu İHA'ya değerlendiren , 2 yılda Avrupa hedefini gerçekleştirdikleri için mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi.
Malatyaspor olarak her bakımdan başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydederek sözlerine başlayan Gevrek, " maçıyla birlikte 2018-19 sezonunu tamamlamış bulunmaktayız. Kulübümüzün sportif anlamda yakalamış olduğu başarının yanında, ekonomik olarak da iyi bir durumda olması bizi fazlasıyla memnun ediyor. Sezonu 'nda yarı final, ligde ise 5. olarak Avrupa hedefinin yakalanması şeklinde tamamladık. Bu anlamda giden teknik sorumlumuz Erol Bulut ve ekibini, sonraki süreçte kalan haftalarda takımın başına geçen Ali Ravcı'yı, futbolcularımızı ve kulüp çalışanlarımızı kutluyor, emeklerine sağlık diyorum. Uzun soluklu ve meşakkatli bu yolculuğumuzda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza müteşekkiriz. Bu başarı 'nın başarısıdır. İnşallah hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

"Sezona erken başlayacağız, çalışmalara başladık"
Gevrek, Avrupa kupalarındaki hedefleriyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:
"Dile kolay, Malatya tam 16 yıl sonra Avrupa heyecanı yaşıyor. Elbette işimiz kolay değil. Eleme maçlarının erken başlaması nedeniyle doğal olarak biz de sezona erken başlayacağız. Bu anlamda transferde daha hızlı hareket etmemiz gerekecek. Bunun için de çalışmalara başladık diyebilirim. Camiamız bizlere her zaman olduğu gibi yine güvenmeye devam etsin."
  1. 27.05.2019
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