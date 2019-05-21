Ali Ravcı: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Ali Ravcı, Bursaspor maçını kazanıp, Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.



Süper Lig'de geride kalan 33 haftada topladığı 47 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı, tarafından idman sahası ortasında yapılan toplantı sonrasında futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.



Antrenmana izinli olan kaleci Farnolle ile Adem Büyük, Bifouma, Donald ve Aleksic katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Guilherme salonda çalışırken, Arturo Mina ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.



Basına kapalı olarak yapılan bölümde ise Bursaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman başlamadan önce gaztecilerin sorularını yanıtlayan Ravcı, Antalyaspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Maça da iyi başladık. İlk 30 dakika oyunun kontrolü de bizdeydi. O arada pozisyonda bulduk. Ama 30'uncu dakikadan sonra sorumsuzca yapılan bir davranış, bütün herkesin emeğini boşa götürdü. Tabii ondan sonra dengeler bozuldu. Antalyaspor biraz daha fazla iştahlandı. Akabinde ilk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz gol biraz moralleri bozsa da, ikinci yarı yediğimiz goller var ama oyuncularımı 10 kişide olsa verdikleri mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. 10 kişiyle iyi mücadele ettiler. Evet, yenildik üzgünüz. Oradan belki en kötü 1 puanla ayrılabilirdik ama olmadı."



Ravcı, bir gazetecinin 'Bifouma'ya Antalyaspor maçında gördüğü karttan dolayı ceza verilecek mi' sorusuna, "Bifouma'yla ilgili kararı başkan ve yönetim kurulu alacaktır" cevabını verdi.



Takımda moralleri her zaman yüksek tutmaya çalıştıklarını aktaran Ravcı, "Neticede bir seri yapmıştık. 3'te 3 yaptık. Antalya maçıyla sadece o seri bozuldu. Ama yine oyuncularımızın moralleri, motivasyonları iyi. İçeride son maçı oynayacağız. Onu da galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bursaspor şu anda pozisyon olarak sıkıntılı durumda ama daha öncede söylemiştim rakipler bizi ilgilendirmiyor. Tek amacımız galip gelip, ligi iyi bir şekilde bitirip, Avrupa kupalarına gitmek" dedi.



Ravcı, bir gazetecinin 'Ligin son haftalarında futbolcuları motive etmek zor olur. Siz böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı' sorusuna, "Bizim durumumuz iyi. Neticede 11 kişiyle Bursaspor maçına çıkacağız. 11 kişiyi bulacağız. Yeter ki 11 kişiyle o sahaya çıkalım. 11 kişiyle çıktıktan sonra herhangi bir sorun yok. Çıkacak olan arkadaşlarımız aslanlar gibi mücadele edip, o maçı kazanmak için her türlü gayreti sarf edecekler. Bizim bütün oyuncularımıza güvenimiz ve inancımız tamdır. İster genç isterse tecrübeli olsun hiç fark etmiyor, bütün oyuncularımız bunun bilincindeler. Onlarda bu hafta inşallah gereğini daha önceki güzel haftalarda olduğu gibi yapacaklar" yanıtını verdi.