Evkur Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut’a cevap
Kulüp televizyonuna konuşan Genel Sekreter Burak Çakır, eski teknik direktörleri Erol Bulut’a açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.
Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, takımın eski teknik direktörü Erol Bulut'un katıldığı bir televizyon programında kulübe yönelik vizyon yokluğu imasında bulunmasına tepki göstererek, "Vizyon eleştirisini doğru bulmuyorum, garabet olarak karşılıyorum. 3 haftada bu 9 puanı toplayan takım aynı" dedi.
Kulüp televizyonuna konuşan Genel Sekreter Burak Çakır, eski teknik direktörleri Erol Bulut'a açıklamalarından dolayı tepki gösterdi. Avrupa kupalarına bu kadar yakınken vizyon adı altında eleştirilmelerini doğru bulmadığını kaydeden Çakır, "Bakıldığında 3 haftada aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa kupalarına oldukça yakın olan bir takım var. O yüzden vizyon kelimesi altında konuşulmasını doğru bulmuyorum ve garabet olarak yorumluyorum. 3 haftada bu 9 puanı toplayan takım aynı, futbolcuları aynı, yönetimi aynı... Ama son 3 hafta alınan bir 9 puan var. Baktığınız zaman hedeflediğimiz noktadayız. Demek ki bunun için vizyonumuz yeterliymiş. Hafta içerisinde sosyal medyada da buna yönelik söylemler gördüm. Bunları yakışıksız olarak değerlendiriyorum. Yeni Malatyaspor Kulübü 16 senenin sonunda Malatya'ya Avrupa kupaları yaşatmanın eşiğindedir. Bugün bunun için biz haklı bir gurur yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bu takım bu gururu Malatya halkına yaşatacaktır. Biz inşallah 16 senenin sonunda mevcut vizyonumuzla Malatya'mızı Avrupa kupalarıyla buluşturacağız" diye konuştu.
- 20.05.2019
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Evkur Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut’a cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.