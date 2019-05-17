Evkur Yeni Malatyaspor’da seçimli olağan genel kurul 2 Haziran'da yapılacak
17 Mayıs 2019, Cuma
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Malatyaspor’da seçimli olağan genel kurul 2 Haziran'da yapılacak

Evkur Yeni Malatyaspor’da seçimli olağan genel kurul 2 Haziran'da yapılacak

? Malatyaspor’da seçimli olağan genel kurulun 2 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulun 2 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta açıklanan mali kongre tarihinin ardından seçimli olağan kongrenin yapılış tarihi de belli oldu.
Şuana kadar ciddi bir adayın talip olmadığı kulüp, yeni başkanını 2 Haziran Pazar günü seçecek.
Mevcut başkan Adil Gevrek'in güçlü bir yönetimle yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılan Evkur Kulübü'nden seçimli olağan kongre tarihiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

""Kulübümüzün seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı; 02.06.2019 Pazar günü saat 10.00'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak olup, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 09.06. 2019 Pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır."

  1. 17.05.2019
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