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🦆 MASTERCHEF ÖRDEK PASTILLA TARİFİ | Ördek Pastilla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef'in son bölümünde ördek pastilla tarifi yapıldı. Ördekten yapılan bu sıradışı tarifi ise izleyiciler araştırmaya başladı. Peki, Ördek Pastilla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 18:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 18:30
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🦆 MASTERCHEF ÖRDEK PASTILLA TARİFİ | Ördek Pastilla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fas mutfağının meşhur yemeği ördek pastilla MasterChef'in son bölümüne damga vurdu. Ördek Pastilla nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ÖRDEK PASTILLA MALZEMELERİ

1 adet ördek (yaklaşık 1.5 kg)

2 adet soğan

3-4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay bardağı kuru üzüm

1/2 çay bardağı badem (iri doğranmış)

6-8 adet yufka

2 adet yumurta (çırpılmış)

1/2 çay bardağı su

Pudra şekeri (üzeri için)

Tarçın (üzeri için)

ÖRDEK PASTILLA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Ördeği Hazırlayın: Ördeği yıkayıp, kurulayın. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurun. Ördeği ilave edin ve her tarafını güzelce mühürleyin.

Baharatları Ekleyin: Tuz, karabiber, kimyon ve tarçını ekleyin. Kapağını kapatıp, ördeği kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 1.5-2 saat).

İç Harcı Hazırlayın: Ördek piştikten sonra etini didikleyin. Tenceredeki sıvıyı süzün ve bir kenara ayırın. Didiklenmiş ördek etine kuru üzüm ve bademleri ekleyin.

Yufkaları Hazırlayın: Yufkaları tezgaha serin. Yufkanın ortasına bir miktar iç harcından koyun. Yufkanın kenarlarını kapatıp, pastilla şeklinde sarın. Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayın.

Pişirme: Hazırladığınız pastillaları yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta ve ayırdığınız sıvıdan fırçayla sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi alana kadar (yaklaşık 30-40 dakika) pişirin.

Servis: Fırından çıkan pastillaları pudra şekeri ve tarçın ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

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