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LOUISIANA CHICKEN TARİFİ - Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chıcken malzemelerı ve püf noktaları nelerdır?

Çıtır tavuk kanatlarıyla ağız sulandıran Louisiana Chicken, sofralarda yerini almaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chicken malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte Louisiana Chicken tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 13:41 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 13:50
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LOUISIANA CHICKEN TARİFİ - Louisiana Chicken nasıl yapılır? Louisiana Chıcken malzemelerı ve püf noktaları nelerdır?

Louisiana Chicken nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • 4 adet tavuk but veya göğüs
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 büyük soğan, doğranmış
  • 1 yeşil biber, doğranmış
  • 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 su bardağı tavuk suyu
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı taze tane fesleğen (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber

👉Yapılışı:

  • Tavuk parçalarını tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Un ve mısır ununu bir karıştırma kabında karıştırın. Tavuk parçalarını bu karışıma bulayın.
  • Büyük bir tavada sıvı yağı ısıtın. Tavuk parçalarını kızartın, her iki tarafını da altın rengine gelene kadar pişirin. Ardından tavukları bir kenara alın.
  • Aynı tavada soğan, yeşil biber ve sarımsağı soteleyin, yumuşayana kadar pişirin.
  • Sotelediğiniz sebzelerin üzerine tavuk suyu ve sütü ekleyin. Karışımı karıştırarak kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan karışıma kızarttığınız tavuk parçalarını ekleyin. Kısık ateşte tavuklar iyice pişene kadar pişirin.
  • İsteğe bağlı olarak taze tane fesleğen ekleyin.
  • Sıcak servis yapın, yanında pilav veya ekmekle servis edebilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN

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