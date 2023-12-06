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RATATOUILLE (Ratatuy) TARİFİ - Evde Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Fransa mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan Ratatouille (Ratatuy), sebzelerle yapılan ve yiyenlerin bir daha unutmayacağı bir yemektir. Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan bu lezzet görüntüsüyle de bir şölen yaratıyor. Vatandaşların arama motorlarında "Ratatuy nasıl yapılır? ve Ratatuy malzemeleri nelerdir?" sorularının cevabını arıyor. İşte Ratatuy tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:11
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RATATOUILLE (Ratatuy) TARİFİ - Evde Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

RATATOUILLE (Ratatuy) TARİFİ - Domates sosu üzerine incecik kesilmiş sebzelerin sıra sıra dizilmesiyle oluşan ve sevilerek tüketilen Ratatuy, Fransa'da yapılan geleneksel bir yemektir. Evde Raratuy yapmak isteyen vatandaşlar için Ratatuy tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Ratatouille (Ratatuy) nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

👉Domates Sosu İçin:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 adet soğan
  • 1 adet kapya biber
  • 2 adet domates
  • 3-4 dal taze kekik
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 2 diş sarımsak(opsiyonel)

👉Sebzeler İçin:

  • 2 adet orta boy kabak
  • 2 adet orta boy patlıcan
  • 1 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

👉Üzeri İçin:

  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1-2 dal taze kekik

👉Yapılışı:

👉Domates Sosu İçin:

  • Kapya biberi ocak üzerine bir sac koyarak közleyin. Sonrasında hala sıcakken bir tabağa alıp üzerini streç filmle kapatın.
  • Bir mutfak robotuna domatesleri ekleyerek püre haline getirin. Közlediğiniz kapya biberin kabuklarını soyarak robota ekleyin ve domateslerle birlikte pürüzsüz hale gelene dek karıştırın.
  • İncecik doğradığınız soğanı zeytinyağı ile birlikte bir tavaya alın. Kısık ateşte yavaşça kavurmaya başlayın. Dilerseniz bu esnada sarımsak da ekleyerek kavurma işlemine devam edebilirsiniz.
  • Yumuşayan soğanların üzerine domates sosunu ekleyin. Üzerine toz şeker, tuz, karabiber ve taze kekiği de ekleyerek, kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
  • Kıvamı hafif koyulaşan sosun içinden kekiği çıkarın ve fırına dayanıklı bir kabın tabanına sosu yayın.

👉Sebzeler İçin:

  • Patlıcanları kabuklarıyla birlikte ince ince ve yuvarlak bir biçimde doğrayın. Tuzlu suyun içerisinde 15 dakika kadar acı suyunun çıkması için bekletin. Ardından suyunu süzdürün.
  • Kabakları ince ince doğrayın. Domatesleri de aynı boyut ve şekillerde doğrayın. Tüm sebzeleri bir kabın içine alın. Üzerlerine zeytinyağı, tuz ve baharatları ilave edin.
  • Domates sosunu yaydığınız kabın içine, sebzelerinizi dıştan içe doğru yan yana dizin.
  • Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Taze kekik yapraklarını üzerine ekleyin.
  • Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp üzerine bıçakla 4-5 delik açın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin.
  • 20 dakika sonunda folyoyu kaldırın ve bu şekilde bir 30 dakika daha pişirin.
  • Üzeri hafifçe kızaran ratatuy hazır.

👉Pişirme Önerisi:

  • Fırına dayanıklı herhangi bir pişirme kabı, döküm tava ya da tepsi kullanabilirsiniz. Fırınların pişirme ayarları değişiklik gösterdiği için kontrollü pişirmenizi tavsiye ederiz.

🌟AFİYET OLSUN

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