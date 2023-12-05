ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ÇÖP ŞİŞ TARİFİ - Evde yenilmeyecek tarif olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Minik doğranmış kuşbaşı etiyle, baharatlarıyla ağız sulandıran çöp şiş dürüm, ızgara tavadasında kolaylıkla yapılacak tarifler arasında. İşte çöp şiş tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...
👉Çöp Şiş Dürüm nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- 200 gram bonfile (minik kuşbaşı doğranmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 3 adet lavaş
👉Yapılışı:
- Bir kaba zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyin.
- Güzelce karıştırın.
- Etlerle birlikte homojen olana dek harmanlayın.
- Çöp şişlere geçirin.
- Isıttığınız tavada arkalı önlü 2-3 dakika pişirin.
- Lavaş arasına sararak servis edin.
⭐AFİYET OLSUN