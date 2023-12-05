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ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Etseverlerin bayılarak yediği çöp şiş dürüm, damak çatlatmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği çöp şiş dürüm, yedikçe yedirten tadıyla sofralarda yerini alıyor. "Evde çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorularının cevabı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 11:10
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ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ÇÖP ŞİŞ TARİFİ - Evde yenilmeyecek tarif olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Minik doğranmış kuşbaşı etiyle, baharatlarıyla ağız sulandıran çöp şiş dürüm, ızgara tavadasında kolaylıkla yapılacak tarifler arasında. İşte çöp şiş tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

👉Çöp Şiş Dürüm nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • 200 gram bonfile (minik kuşbaşı doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • 3 adet lavaş

👉Yapılışı:

  • Bir kaba zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyin.
  • Güzelce karıştırın.
  • Etlerle birlikte homojen olana dek harmanlayın.
  • Çöp şişlere geçirin.
  • Isıttığınız tavada arkalı önlü 2-3 dakika pişirin.
  • Lavaş arasına sararak servis edin.

AFİYET OLSUN

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