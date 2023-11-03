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MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ - Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri...

Masterchef yarışmacıları şeflere yaptıkları yemekleri sundular. İzleyiciler arama motorlarında programda yapılan yemekleri araştırıyor. Özellikle mercimek çorbası merak edildi. Peki, Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 08:31 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:22
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MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ - Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ - Popüler yarışma programı Masterchef'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle mercimek çorbası merak edildi. Peki, Masterchef Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ NELER?

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 adet havuç(iri doğranmış)

  • 1 adet patates1 tatlı kaşığıtuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek

  • 6 su bardağı sıcak su(1 adet et su tablet ile hazırlanmış)

Üzeri İçin:

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Tencere içerisine 1 litre su ekleyin.İçerisine kırmızı mercimeği, iri doğranmış olan patatesi, ince uzun şekilde kesilmiş havucu, zeytinyağı, sarımsakları ekleyin.

  • Ardından tencere kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın. (orta ateş, 30 dk) (Az araşık kalacak şekilde)

  • El robotundan çorba için hazırlanan ve piştiğinden emin olunan sebzeleri pürüz kalmayacak şekilde çorba kıvamına gelene kadar geçirin.

  • Hala sıcakken içerisine tereyağı ekleyerek, lezzeti artırabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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