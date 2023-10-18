DAMAT TATLISI TARİFİ - Damat Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DAMAT TATLISI TARİFİ - Büyük küçük herkesin tatlı ihtiyacını fazlasıyla gideren Damat Tatlısı, gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. İşte Damat Tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Damat Tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 tane yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kasığı kakao
- 3 yemek kaşığı ılık su
- 1 cimdik tuz
- 1 çay bardağı +2 yemek kaşığı un
Keki ıslatmak için:
- 1, 5 su bardağında 2 parmak fazla süt
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kakao
Muhallebisi için:
- 3 su bardağı süt
- 1 çay bardağından 1 parmak eksik nişasta
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket vanilin
- 1 paket toz krem şanti
Üzerine:
- Kakao
- Hindistan cevizi
Yapılışı:
- İlk olarak yumurta sarısı ve beyazı ayrı ayrı kaplara alınır.
- Daha sonra beyazın içine şeker ve bir cimdik tuz atılır, köpürene dek katı kıvam alana tek çırpılır.
- Daha sonra yumurta sarısının içine ılık suyu ilave edip köpürtene dek çırparız ve yumurta beyazının üzerine ilave edip karıştırırız.
- Daha sonra un, kakao, kabartma tozu ve vanilin elek ile elenerek bu karışımın üzerine dökülür ve karıştırılır.
- Yağlı yuvarlak borcama dökülür ve 180 dc fırında pişirilir. Kürdan ile kontrol edin çabuk pişiyor.
- Bir kabin içine keki ıslatmak için süt, şeker ve kakao alınır. Şeker eriyene dek karıştırılır.
- Daha sonra ilk sıcaklığı çıkmış kekin üzerine kurdan ile nokta nokta delikler oluşturarak kakaolu süt dökülür ve o delikler sayesinde kolay bir şekilde sütü kek emer.
- Ardından nişasta, vanilin, şeker ve süt tencereye alınır. Muhallebi kıvamına gelince kapatılır.
- Muhallebi ılık ya da soğuduktan sonra üzerine krem şanti ilave edilir ve çırpılır ve kekin üzerine dökülür.
- Yağlı kağıtları uzun uzun şerit halinde kesin ve aralıklarla muhallebinin üzerine yerleştirin.
- Kakao serpin, daha sonra yağlı kağıtlar yavaşça çekilir ve beyaz olan yerlere hindistan cevizi dökülür.
- 2-3 saat dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz.
AFİYET OLSUN