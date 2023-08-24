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QUTAB TARİFİ | Azerbaycan'ın en meşhur lezzeti Qutab nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Azerbaycan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan ve sabah kalvaltısı, öğle ve akşam yemeği fark etmeksizin günün her öğünü tüketilebilen gözlemeye benzer Qutab, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Evinde Azerbaycan'ın meşhur yemeği Qutabı denemek isteyenler arama motorlarında 'Azerbaycan'ın en meşhur lezzeti Qutab nasıl yapılır?' sorgulaması yapıyor. İşte Qutab malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 16:00
QUTAB TARİFİ | Azerbaycan'ın en meşhur lezzeti Qutab nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

QUTAB TARİFİ | Gözlemeye benzer yapısıyla Azerbaycan'ın en sevilen lezzetlerinden olan ve kıymalı, peynirli, ıspanaklı, pırasalı ve balkabaklı çeşitleriyle yiyenlerin tadına doyamadığı Qutab, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki Azerbaycan'ın en meşhur lezzeti Qutab nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

QUTAB NASIL YAPILIR?

Qutab Malzemeleri:

Hamur İçin

  • 2 su bardağı un

  • Yarım su bardağı su (ılık)

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin

  • 50 gr kıyma (dana veya kuzu eti)

  • 1 büyük soğan (ince doğranmış)

  • 1 yeşil biber (ince doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz veya taze yeşillikler

  • Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)

  • Sıvı yağ (kızartma için)

Qutab Yapılışı:

  • Hamur Hazırlığı

    Unu bir kaseye alın. Ilık su, sıvı yağ ve tuz ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru örtün ve yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

  • İç Harç Hazırlığı

    Kıymayı bir tavada kavurun. Soğanı ve yeşil biberi ekleyerek yumuşayana kadar soteleyin.

    İçine tuz ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.

    Doğranmış maydanozu veya taze yeşillikleri ekleyin ve karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.

  • Hamuru Bölme ve Açma

    Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın. Her bir bezeyi ince yuvarlaklar halinde açın.

  • Qutab Hazırlığı

    Açılan hamurun yarısına, hazırladığınız iç harçtan koyun.

    Hamurun diğer yarısını iç harcın üzerine kapatın ve kenarlarını iyice bastırarak kapatın. Eğer isterseniz, kenarları farklı şekillerde katlayarak süsleyebilirsiniz.

  • Kızartma

    Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın.

    Qutabları kızgın yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

    Kızaran qutabları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

  • Servis

    Qutabları sıcak olarak servis yapın.

    Yanında ayran, yoğurt veya turşu ile sunabilirsiniz.

Qutab Püf Noktaları:

Hamur Kıvamı: Hamur yoğururken un, su, sıvı yağ ve tuzun doğru oranlarda olduğundan emin olun. Hamurun elastik ve yumuşak bir kıvama gelmesi önemlidir.

Hamur Dinlendirme: Hamuru yoğurduktan sonra en az 15-20 dakika dinlendirmek, hamurun elastikliğini artırır ve daha kolay açılmasını sağlar.

Hamur Açma: Hamuru ince yuvarlaklar halinde açarken dikkatli olun. Hamurun kenarlarını ince ve düzgün bir şekilde açmak, iç harcın sızmasını engeller.

İç Harç Dengelemesi: İç harcı hazırlarken lezzetleri dengeli tutmaya özen gösterin. Tuz ve baharatları damak zevkinize uygun şekilde ayarlayın.

Hamur Katlama ve Kapatma: Qutabları katlarken kenarları iyice bastırarak kapatın. Hamurun açık uçlarını sıkıca kapattığınızdan emin olun, böylece iç harç kızartma sırasında dışarı sızmasını engeller.

Kızartma Sıcaklığı: Yağın yeterince kızdığından emin olun. Qutabları kızgın yağa koyduğunuzda hemen kızarmalı ve yağa çekmemelidir.

Eşit Kızartma: Qutabları her iki tarafı da eşit şekilde kızartın, böylece her tarafı altın rengi olur.

Fazla Yağı Alın: Kızaran qutabları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmelerini sağlayın. Bu, daha hafif bir sonuç elde etmenize yardımcı olur.

Sıcak Servis: Qutabları sıcak olarak servis yapın, böylece çıtır çıtır lezzetini korurlar.

Yanında Sunum: Qutabları ayran, yoğurt veya turşu ile servis ederek lezzetini tamamlayabilirsiniz.

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