BEYTİ KEBABI TARİFİ | Beyti kebabı nasıl yapılır? Evde beyti kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BEYTİ KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en önemli yemeklerinden, turistlerin yemeden gitmediği, bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan beyti kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde beyti kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan beyti kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE BEYTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

BEYTİ KEBABI MALZEMELERİ

2 adet yufka

Sosu İçin;

4 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber, toz kırmızı biber

Tuz

Köftesi İçin;

400 g kıyma

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 adet soğan

1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu

Karabiber, pul biber

Tuz

Servis İçin;

çırpılmış yoğurt

tuz

BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

Köftesi için; kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu derince bir kaba alarak yoğuralım.

Köfteleri yassı ve uzun şekiller oluşturarak pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.185 derece ısınmış fırında 10-12 dakika fırınlayalım.

Köftelerimizi fırından aldıktan sonra 1 adet yufkamızı tezgaha alarak ikiye bölelim.

Yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağından güzelce sürelim.

Yufkanın geniş tarafına köftelerimizi tek sıra halinde dizelim ve yufkanın kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde saralım. Bu aşamada çok gevşek sarmamalısınız.

Tüm köfteleri aynı şekilde sardıktan sonra rulolarımızı verev şeklinde dilimleyerek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine sıralayalım.

Üzerlerine eritilmiş tereyağından sürerek tekrar fırına yerleştirelim.

185 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.

Sosu için; küçük bir tavada tereyağını eritelim.

Üzerine domates rendesi boşaltarak 3-4 dakika pişirelim. Eğer domates mevsimi değilse renk vermesi için salçada ekleyebilirsiniz.

Son olarak baharatları ve tuzu ilave edip karıştıralım sonra ocaktan alalım.

Servis tabağına köftelerimizi alalım. Ortasına bolca yoğurt koyalım.

Üzerine domates sosundan gezdirip ince kıyılmış maydanoz serpiştirdikten sonra servis edelim.

BEYTİ KEBABI PÜF NOKTALARI

Köftelerin dağılmaması için köfte harcını güzel bir şekilde yoğurmalı ve malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.

Köftelere şekil verirken çok fazla ince olmamasına dikkat etmelisiniz. Çok fazla ince olursa köfteleriniz kuru olacaktır.

Dilerseniz beyti kebabını yufka yerine lavaş ile de yapabilirsiniz.

Yufkaların üzerine sürdüğünüz tereyağı yufkalarınızın kurumamasını ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.

__AFİYET OLSUN__