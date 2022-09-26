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TİRAMİSU TARİFİ - Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ana malzemesi mascarpone peyniri ve çikolata olan İtalyan tatlısı Tiramisu, Türkiye'de farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlanarak büyük küçük tarafından seviliyor. Birçok kişinin en sevdiği tatlı olan, kıvamı, üzerinde kakaosu ve yoğun kavhe tadıyla yaz kış demeden sofraları tatlandıran tiramisunun tarifi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki tiramisu nasıl yapılır? İşte tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:47 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:00
TİRAMİSU TARİFİ - Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TİRAMİSU TARİFİ | Ana vatanı İtalya olan ve Türk mutfağına geçtikten sonra sofraların vazgeçilmezi olan, hem özel yemeklerde hem de günlük tatlı ihtiyacını karşılamak için yapılan tiramisunun tarifi, arama motorlarındaki listelerde ilk sıralara yükseldi. Nefis bir tiramisu yapmak isteyenler için tiramisu tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

TİRAMİSU MALZEMELERİ

Keki için:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 3 çorba kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket şekerli vanilin

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 7 çorba kaşığı un
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 250 gr maskarpone veya 250 gr labne peyniri
  • 2 paket şekerli vanilin
  • 1 su bardağı toz şeker

Keki ıslatmak için:

  • 2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)
  • 1, 5 su bardağı su
  • 4 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine serpmek için:

  • Kakao

TİRAMİSU YAPILIŞI

  • Keki için yumurtayı ve toz şekeri 5 dakika çırpın.
  • Üzerine unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek ilave edin.
  • En son şekerli vanilini ilave edip iyice karıştırın.
  • Orta boy borcama veya yuvarlak kek kalıbına dökün,.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin ve soğumaya bırakın.
  • Sütü, şekeri, yumurtanın sarısını ve unu bir tencereye alın iyice çırpın, içinde topaklanma kalmasın ocağa alıp karıştırarak kaynatın.
  • Kaynamaya başladıktan sonra şekerli vanilinin ilave edip kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
  • Ocaktan aldığınız muhallebiye maskarponu ilave edip iyice karıştırın.
  • Kahveyi, şekeri ve suyu karıştırın.
  • Pasta kekini ikiye kesin üzerine kahvenin yarısı ile ıslatın üzerine önceden hazırladığınız kremanın yarısını yayın.
  • Diğer Pasta kekini kremanın üzerine kapatın, aynı şekilde kahveli suyla ıslatın kalan kremayı üzerine sürü ya da üzerine poşetle krema sıkabilirsiniz.
  • Tiramisu pastanızı en az 2 veya 3 saat dinlendirin üzerine kakaoyu eleyip servis yapın.

TİRAMİSU PÜF NOKTALARI

  • Kekin içerisine ekleyeceğiniz malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekmektedir.
  • Muhallebinizin topak topak olmaması için güzelce çırpmalısınız.
  • Mascarpone ya da labne peynirinizi muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra eklemelisiniz.
  • Kek harcı 18x27 cm. kek kalıbına dökülerek pişiriliyor. Dileyenler 26 cm. kelepçeli kalıp ile de deneyebilirler.

__AFİYET OLSUN__

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