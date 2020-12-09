Sevilen yemek yarışması Masterchef'in yayılanan son bölümünde yarışmacılar 25 bin TL'lik para ödülü için tatlılarda hünerlerini sergiledi. Özgül sufle, Eray lokma, Sefa ekler, Emir trileçe, Barbaros ayva tatlısı ve Serhat cheesecake yaptı. Yarışmayı kazanan Barbaros olurken, izleyiciler cheesecake tarifini aratmaya başladı. Peki, Cheesecake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte pratik ve lezzetli limonlu ve frambuazlı cheesecake tarifi!

CHEESECAKE MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı nişasta

3 adet yumurta

1 adet limon kabuğu rendesi(ve suyu)

1 su bardağı şeker

1 kutu sıvı krema

600 gram labne peyniri

1 paket vanilya

Tabanı İçin:

2 paket tam buğdaylı bisküvi

125 gram eritilmiş tereyağı

CHEESECAKE SOSU İÇİN:

1/2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı su

1 paket vanilya

300 gram frambuaz(donmuş ya da taze)

CHEESECAKE NASIL YAPILIR? CHEESECAKE TARİFİ

Öncelikle frambuazları bir bardak su ve yarım su bardağı şeker ile karıştırıp buzdolabında beklemeye alın. Ardından pasta tabanı için 2 paket tam buğday bisküviyi rondodan geçirin. 125 gr eritilmiş tereyağını bisküvinin üzerine ekleyip tekrar rondodan geçirin. Daha sonra kelepçeli kabınızın içini ve duvarlarını yağlı kağıtlarla margarin sürerek kaplayın. Daha sonra kalıbın alt tabanını su geçmemesini sağlamak için alüminyum folyo ile kaplayın. Hazırladığınız bisküvili karışımı bu kaba iyice yayın ve üzerine bardakla bastırın. Amaç pürüzsüz bir yüzey elde etmek. Ardından buzdolabında bekletin. Krema için 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 limon kabuğu rendesi ve suyu, 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı nişastayı bir kaba alın. Mikserle pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı, buzdolabından çıkardığınız bisküvili tabanın üzerine dökün. Su ile doldurduğunuz derin bir fırın tepsisinin içine kalıbı yerleştirerek 25 dakika 180 derecede; 25-30 dakika da 150 derecede pişirin. Daha sonra fırını kapatıp bir saat de fırın içinde bekletin. Bu şekilde cheesecake çatlamadan pişecektir. Pişen kalıp soğumaya bırakılırken, sosunu hazırlayın. Dolaptan çıkardığınız frambuazları bir blender ile ezin. Bir çay bardağı su ile 2 yemek kaşığı nişastayı bir kasede açın. Tencereye ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Sos yoğunlaşınca içine bir paket vanilya ekleyip, karıştırın ve soğumaya bırakın. Cheesecake ve frambuaz sosu soğuyunca, cheesecake'in üzerine sosunu döküp buzdolabında 1 gece beklemeye alın. Ardından soğuk servis edin. Afiyet olsun.



