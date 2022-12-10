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Ali Baransel

Ali Baransel

10 Aralık 2022 | Cumartesi

Senaryo aynı

Arjantin, son derece emin geldi Katar'a. Messi ve arkadaşları kupayı eve götüreceklerine çok inanıyorlardı. Ancak ilk maçtaki Suudi Arabistan tokadı onları kendine getirdi. Teknik direktör Scaloni, takımda değişiklikler yaptı. Genç teknik adamın bu dokunuşlarından sonra Tangocular Meksika ve Polonya maçlarında harika oynadı. Arjantin, Kurt teknik adam Van Gaal ile yeni bir hava yakalayan Hollanda karşısında da 2-0 öne geçti. Messi'nin ilk goldeki asisti görmeye değerdi. Fakat 2-0'dan sonra Arjantin yine topalladı. Hollanda adına sahne sırası Weghorst'a geçti. Akıl dolu 2 gol atan Weghorst maçı uzatma devrelerine taşıdı. İki ekip bu 30 dakika içinde fazla risk almadı. Maç 2014 Dünya Kupası'nda olduğu gibi penaltılara kaldı. Senaryo yine değişmedi ve Arjantin bu savaştan zor da olsa galip çıktı. Artık Messi ve arkadaşları için hedefe giden yolda son iki maç var.

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Etiketler :
Van Gaal, 2014 Dünya Kupası, Weghorst, Messi, Suudi Arabistan, Katar, Hollanda, Arjantin, Polonya, Meksika, Scaloni

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