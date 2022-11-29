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Ali Baransel

Ali Baransel

29 Kasım 2022 | Salı

Neymar'sız işi zor

Brezilya'nın Dünya Kupasını kazandığı 1958 ve 1962'de; Pele vardı, Didi vardı, Garrincha vardı, Vava vardı, Zagallo vardı.Hepsi samba yapardı, çilingir gibi kilit açardı. Futbolculuğunda 2 Dünya Kupası kazanan Zagallo 1970'de teknik direktördü. Pele, Carlos Alberto, Jairzinho, Rivellino, Tostao, Gerson sambaya devam etti; yine kupa geldi. 80'li 90'lı yıllarda futbol değişmeye başladı. Taktik anlayışları evrildi, fizik gücü ön plana çıktı. Ama 1994'te Bebeto ve Romario gibi yeni nesil sambacılar kupayı Brezilya'ya taşıdı. 2002'de son nesil sambacılar sahneye çıktı. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Brezilya'nın 5'inci ve son şampiyonluğuna imza bıraktı.

Zaman ilerledikçe Brezilya da, Avrupa futbolunun döngüsüne girdi, zaman geçtikçe samba bitti. Artık bireysel yeteneklerin yerine, fizik gücünü ön planda tutan, takım oyunu oynayan bir Brezilya izliyoruz. Özünden uzaklaşan Brezilya, sıkıcı oynasa da, galibiyet odaklı futbol ortaya koyuyor, kazanmasını bir şekilde beceriyor. İsviçre maçında bunu bir kez daha net olarak gördük. Ama şu bir gerçek; neslin tükenmeye yüz tutan sambacıların son temsilcisi Neymar olmadan bu takımın işi zor.

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Etiketler :
didi, Garrincha, Carlos Alberto, Jairzinho, Rivellino, Tostao, Gerson, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Pele, Vava, Ronaldo, Neymar

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