Paniğe gerek yok

A Milli Takımımız Dünya Kupası yolunda artık son viraja giriyor. Ay-yıldızlıların önünde çok kritik iki karşılaşma var. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda beklenmedik puanlar kaybeden Türkiye'nin artık hata yapma lüksü yok.

Aslına bakacak olursak önümüzdeki fikstür son derece umut verici.

Stefan Kuntz önderliğinde yeni bir hava yakalayan Türkiye'nin bu iki maçlık virajı çok rahatlıkla döneceğini düşünüyorum.

Averaj hesaplarının yapıldığı grupta Cebelitarık karşılaşmasında mutlaka elle tutulur, farklı bir galibiyet elde etmemiz gerekiyor.

Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olması da son derece büyük bir avantaj.

Zira stadın kompakt yapısı sayesinde neredeyse yarı amatör futbolculardan kurulu Cebelitarık'ı baskı altına almamız içten bile değil.

Karadağ karşılaşması için ise çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Karadağ ile oynadığımız ilk karşılaşma Milli takımımızın düşüşün başlamasına neden oldu.

Netice itibari ile Yugoslav futbol ekolünden bir parça olan Karadağ'ın Stevan Jovetic ve Uros Djurdjevic gibi önemli silahları var.

Karadağ deplasmanı coğrafi koşullardan dolayı da zor.

Millilerimizin artık Letonya deplasmanında olduğu gibi telaş yapmadan ve paniğe kapılmadan mutlaka makul bir zaman dilimi içerisinde üstünlüğü ele alması, hatta farkı açması gerekiyor.

Ancak millilerin 6 puan alması da yeterli olmayacak.

Burada artık Norveç'in grubun son haftasında Hollanda'ya yenilmesini bekleyeceğiz.

Grup birinciliğinin dünya kupası kura çekimlerinde seri başı olunması anlamına geldiği bu atmosferde Hollanda'nın Norveç'i yenmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum.

Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, A Milli Takım'ın ikincilik için ciddi anlamda şansı var.

Önce iş Stefan Kuntz ve öğrencilere düşecek, ardından ise hep beraber Hollanda-Norveç karşılaşmasında 90 dakika Hollanda'yı destekleyeceğiz.