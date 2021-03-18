Poldi böyle istedi

Antalyaspor, Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından kalabalık savunma yapan bir takım hüviyetine büründü.

Zaten ligde de kolay kolay yenilmeyen ve neredeyse beraberliklere abone olan Antalyaspor, oynadığı maçlarda hücum yönünden çok tatmin edici bir tablo ortaya koyamadı.

Ancak beklentilerin aksine Yanal'ın öğrencileri bu maça rakibini baskı altına alarak başladı. Özellikle ilk 15 dakikada topa hakim olan ve Alanyaspor'a önde basan Antalyaspor belli ki erken bir gol arayışına girmişti.

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Nitekim Antalyaspor aradığı golü 18. dakikada Alman yıldızı Podolski'nin ayağından buldu.

Podolski rakip fileleri havalandırırken ne denli klas bir futbolcu olduğunu bir kez daha haykırdı.

Zira Alman Milli Takımı'nda forma giydiği dönemde tam bir turnuva golcüsü olduğunu bizlere gösteren Poldi, kendisinden bekleneni bu kapışmada da vermiş oldu.

Golden sonra alışık olduğumuz oyun formatına dönen Antalyaspor, topun kontrolünü Alanyaspor'a vermesine karşın kalesinde çok pozisyon görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, 82'de Hakan ile bulduğu golle fişi çekti ve adını finale yazdırmayı bildi. Mücadelesinden dolayı Alanayaspor'u da tebrik etmek lazım. Dün akşamki tek eksikleri gol pozisyonu bulmaktı.