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Ali Baransel

Ali Baransel

10 Aralık 2020 | Perşembe

Onurla ve gururla

'te yaşanan ırkçı skandalın ardından bir gün gecikme ile kaldığı yerden devam eden maçta , konsantrasyondan oldukça uzak bir görüntü çizdi. Aslında bu rezaletin ardından müsabakaya motive olmak hiç de kolay değildi. Bir de karşınızda gibi bir dev varsa sahada işlerin istediğiniz gibi gitmesi düşünülemezdi.
Ancak dün gece önemli olan sahada onurla ve gururla mücadele etmekti.
Başakşehir'de işte tam bunu yaptı.
Skor ne olursa olsun, keyifli ve bol gollü bir maç izledik. 'nın bir türlü sahip çıkamadığı ve hatta kendi sloganı olan "IRKÇILIĞA HAYIR" söylemini iliklerine kadar sahiplenen Başakşehir, ortaya koyduğu dik duruşla hem gerçek kazanan oldu, hem de bu ırkçılık belasını bir kez daha dünyanın yüzüne vurarak olması gereken farkındalığın yaratılmasında öncülük görevi üstlendi.
Şampiyonlar Ligi macerasını noktalayan Başakşehir bu zorlu gruptan çıkamasa da, alkışların gerçek sahibi oldu.

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Etiketler :
UEFA, PSG, Başakşehir, Paris

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