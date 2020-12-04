Nerede altyapı?

Açık söylemek gerekirse, eksiklerden dolayı kanadı kırılan, yedek kulübesinde sadece 4 oyununcusu olan ve teknik direktörü saha kenarında yer alamayan Sivasspor'un, Villareal karşısında erkenden teslim bayrağını çekeceğini düşünüyordum.

Ama Yiğidolar sadece beni değil, tüm futbolseverleri şaşkına çevirircesine ilk yarıda oldukça dirençli bir oyun ortaya koydu.

İkinci yarının büyük bölümünde oyun disiplininden kopmayarak adeta savaşan Sivasspor'un süngüsü 75. dakikada düştü.

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Savunmanın uyuduğu bir anda golü kalemizde gördük ve hayallerimiz işte o an adeta suya düştü.Villareal gibi güçlü ve bir o kadar etkili yedek kulübesi olan bir ekibe karşı kaleci hariç 3 yedek oyuncuyla mücadele etmek hakikaten oldukça zordu.

Evet, dirençli oynadığımız bir müsabakayı kaybettik ancak dikkat çekilmesi gereken çok daha vahim bir durum bu maçta göze çarptı.

O da, Sivassspor'un UEFA'ya B listesi bildirememesiydi. Dolayısı ile de böylesine önemli bir maça sadece 4 yedek oyuncu ile çıkabildiler.

Bu şu demek oluyor; Sivasspor'un altyapıdan UEFA listesine yazacağı oyuncusu yok! Oysa ki Villareal 25 oyunculuk A listesinin yanı sıra B listesinden 13 altyapı oyuncusunu UEFA'ya bildirmişti.

E o zaman, nerede bizim altyapımız, nerede bizim gelecekte umut olacak oyuncularımız?