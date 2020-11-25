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Ali Baransel

Ali Baransel

25 Kasım 2020 | Çarşamba

Konsantrasyon

hafta önce 'da 'e 2-1 yenilen , ciddi bir itibar problemi yaşamıştı.
Özellikle, yenilen hatalı gollerle gelen mağlubiyetin ardından Kırmızı Şeytanlar, sosyal medyada ciddi alay konusu olmuştu. Tüm bu yaşananlardan sonra Solskjaer'in takımını bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlayacağını tahmin etmek çok zor değildi.
Manchester United, beklendiği gibi maça hızlı girdi. Süper yıldız Fernandes'in 7. dakikada bulduğu muhteşem golle 1-0 öne geçtiler. Ancak temsilcimiz, zaman zaman saman alevi gibi parlayıp pozisyonlar bulsa da, Boz Baykuşlar'ın bu devrede ciddi anlamda konsantrasyon eksikliği yaşadığı gözlerden kaçmadı. Mert'in elinden kaçırdığı top ve yapılan penaltı bunun en net göstergesiydi.
İlk 45 dakikada daha diri ve istekli gözüken Manchester United, soyunma odasına 3-0 gitmeyi başardı. Ancak ilk yarıdaki skora kanıp Başakşehir'in rakibi karşısında ezildiğini söylemek büyük hata olur.
Temsilcimiz, ikinci 45 dakikada topa hakim olabilmek adına her şeyi yaparken, orta sahasını düşürmemek için fazlasıyla direndi.
Hatta Başakşehir 74. dakikada golü de buldu; ardından bir çok gol pozisyonuna da girdi.
Oysa ki, ilk yarıdaki bireysel hatalarımız olmasa, oyunu rahatlıkla lehimize çevirebilirdik. Bu maçta bir kez daha gördüm ki, , takımına cesaret aşılamış.
Hatta oyuncularına rakibin kalibresi ne olursa olsun kendi futbollarını oynamaları gerektiğini çok iyi öğretmiş. Bu takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk senesinde, ve hatta böylesine zor bir grupta rakiplerine korku salmayı başardı. "Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere."

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Etiketler :
teknik direktör, Manchester United, Okan Buruk, İstanbul, Başakşehir

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