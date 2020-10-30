Dibe vuruyoruz

Maccabi belli ki, Sivas'a beraberlik için gelmişti. Maçın 55. dakikasına kadar rakibin kalabalık orta sahasını ve 5'li savunmasını aşamayan Sivasspor, kendisinden beklenen pas organizasyonlarını yapmaktan uzak kaldı. Maccabi'nin bu oyun şablonunun, uzun toplarla aşılamayacağı ayan beyan belliyken, temsilcimizin oynadığı futbolda ısrar etmesi anlaşılır gibi değildi. Nitekim, Sivasspor, ilk kez kısa paslarla ve hızlı şekilde rakip kaleye gittiğinde aradığı golü buldu. Tam bu golle rakibin kildi çözülür diye düşündüğümüz anlarda, Sivasspor'dan beklenen tepkiyi göremedik. Aksine, karşımıza uyanan bir Maccabi çıktı. 68'de penaltıdan eşitliği yakalayan konuk ekip, Sivasspor'un 10 kişi kalmasıyla iyice rahatladı ve 75. dakikada 2-1 öne geçti. 1 puan için Sivas'a gelen Maccabi 3 puan ile döndü. Villareal maçında, yenilmesine karşın sahaya koyduğu cesur futboldan dolayı Sivasspor'u övmüştüm. Netice olarak rakip çok güçlüydü ancak Sivasspor 5 gole 3 golle karşılık vermiş ve ezilmemişti. Ama dünkü Sivasspor'un o günkü Sivasspor'la uzaktan yakından alakası yoktu. Yiğidolar, çok daha zayıf bir rakip karşısında organizasyon yetisinden fazlasıyla uzaktı. Kulüpler seviyesinde Avrupa maceralarımız artık kabusa dönmüş durumda. Bu tablo uzun bir süre daha böyle devam edeceğe benziyor. İleri gitmemiz gerekirken hızla dibe vuruyoruz. İç çekişmeleri bırakıp, nerede yanlış yaptığımızı düşünmenin vakti geldi de geçiyor.