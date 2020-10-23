Cesur ve onurlu

Sivasspor, maçın hemen başında kontrollü bir oyunu ortaya koydu. Hatta öyle ki, Yiğidolar, bu periyotta savunmayı geride kurarak, oyunu kendi sahasında kabul etti. Ancak, karşınızda yıldız oyunculardan kurulu, İspanya Ligi'nin bu sezonki flaş bir ekibi varsa, oyunu uzun süre 0-0 götürmeniz mümkün olmuyor.

14. dakikada bireysel hatalar neticesinde kalemizde ilk golü gördük.

Temsilcimiz tam kafasını kaldıracağı sırada skor 2-0 oldu.

Fakat, şansı tatmak isteyenin, cesarete ihtiyacı vardır. Sivasspor, işte o şansı tatmak adına, 20. dakikadan itibaren daha cesur bir futbol ortaya koymaya başladı.

Topa çok fazla sahip olamasak da, rakip savunma arkasına atılan toplar ve kanatlardan yapılan ortalar Villareal'in dengesini bozmaya yetti.

* * *

Temsilcimizin skoru 2-1'e getirmesinden sonra, kaleci Samassa'nın kurtardığı penaltı kırılma anı oldu. Soyunma odasına gitmeden 2'inci golü bulmamız ise tam istediğimiz senaryoydu.

Onurlu futbolumuzu, 2'inci yarıda da sürdürdük. 3-2 geriye düşmemize karşın, Gradel'in kale direğindeki örümcek ağlarını temizleyen frikik golüyle, kaçmaya çalışan rakibi yine yakaladık.

Son 15 dakikada fizik olarak düşen Sivasspor, savunmada yaptığı hatalar neticesinde kalesinde goller görmeye başladı.

İşte, iki takım arasındaki seviye farkı, bu anlarda net olarak ortaya çıktı.

Fakat, Yiğidolar, Villareal deplasmanından puan çıkartmayı başaramasa da, oynadığı cesur ve onurlu futbolla takdiri fazlasıyla hak etti.