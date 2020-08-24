Kahraman Neuer

Futbolun dolu tribünlerle daha güzel olduğunu bir kez daha anladık.

Böylesine bir futbol şöleninin taraftarsız oynanması, hem gönülleri burktu hem de heyecanı örseledi.

Yarı finalde Barcelona'yı topa tutan Bayern Münih, yine o klasik disipliniyle maça başladı. Ancak Almanlar, karşısında daha diri ve daha istekli bir PSG buldu.

Oyunun ilk çeyreğinde pas organizasyonlarını istediği gibi yapamayan Bayern Münih, en etkili olduğu bölge olan kanatları kullanmakta zorlandı.

Rakibinin topa hakim olmasına müsade eden Fransız temsilcisi, muhteşem üçlüsü Mbappe, Neymar ve Di Maria ile net fırsatlar bulsa da kaleci Neuer'i geçemedi.

Rakip ceza sahasında pozisyon bulmakta zorlanan Bayern Münih, 22. dakikada gole çok yaklaştı.

Davies'in ortasında Levandovski'nin şutu direkte patladı.

Bu andan sonra Alman ekibinin daha derli bir futbol oynamaya başladığını söylemek lazım.

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Bayern Münih, ikinci yarıya iyi bir giriş yaptı. Topu kontrol ederek oyunu yönlendiren Almanlar, zaman zaman PSG'yi uyutmayı başardı.59. dakikada aradığı golü Koman ile bulan Bayern Münih, bu avantajı maçın son anlarına kadar götürmeyi başardı.Zira Münih'i öne geçtikten sonra devirmek çok zor.Tabii bu noktada kaleci Neuer'i es geçmemek lazım. Efsane olmaya aday olan Neuer, finalde yaptığı kurtarışlarla kupanın kulbuna sahada sıkı sıkıya sarıldığını herkese gösterdi.Bayern, ligleri erken bitmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Turnuva takımı olmak bu olsa gerek.