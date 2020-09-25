Sağlık olsun Alanya

Öncelikle harika bir proje takımı olan Aytemiz Alanyaspor'u, Avrupa arenasındaki ilk maçına çıkmasından dolayı kutlamak istiyorum. Planlı ve programlı bir yönetim anlayışının, beraberinde başarıyı getirdiğini çok net olarak gördük. Tabi daha da önemlisi bu istikrarı sürdürebilmek olmalı.

Geçen sezon Erol Bulut önderliğinden çıkış yakalayan Akdeniz ekibinde, yeni teknik direktör Çağdaş Atan, şu ana kadar sahaya yansıtılan futbolla, bayrağı daha da ileri taşıyabileceğinin sinyallerini verdi. Lige 2'de 2 yaparak giren Aytemiz Alanyaspor, set oyunun tüm inceliklerini başarıyla uygularken, geçişlerde adeta parmak ısırtıyor.

Rosenborg'u, Norveç Ligi'nde 18. haftanın oynamasından dolayı daha diri ve hazır görmeyi bekliyordum.

Ancak, Süper Lig'in henüz başladığı dönemde Aytemiz Alanyaspor dersine fazlasıyla çalışmış. Yeni transfer Adam Barreiro, ceza sahası içinde hem rakip kaleci için tehdit oluştururken, hemde zaman zaman hücumlarda arkadaşlarına adeta duvar olarak, hızlı çıkışlara katkı sağladı ve rakip defansın dengesini bozdu.

İlk 45 dakikada Efecan ve Bakasetas ile yakaladığımız pozisyonları cömertçe harcadık. Bu tip maçlarda yakaladığını atman lazım.

Nitekim 59. dakikaya kadar hatasız oynayan temsilcimiz savunmadaki basit bir anlaşmazlık nedeniyle 1-0 yenik duruma düştü. 66. dakikada rakip takımın 10 kişi kalmasıyla kontrolü ele geçirdik. Fakat golü bir türlü bulamadık.

Tecrübesizlik nedeniyle Norveç'te hak etmediğimiz bir yenilgi alarak kupaya veda ettik. Sonuçtan bağımsız olarak bu takım ülkemizi Avrupa'da çok güzel temsil etti. Sağlık olsun Alanyaspor, darısı seneye inşallah.