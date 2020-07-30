Kupa beyi

Erol Bulut önderliğinde ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, tarihinde çıktığı ilk kupa finaline oldukça istekli başladı. 5. ve 19. dakikalarda Bakasetas ile 2 pozisyondan faydalanamayan Akdeniz ekibi, 20. dakikadan sonra oyunun kontrolünü yitirdi. Ligin son haftalarında savunması ciddi anlamda fire veren Trabzonspor, bu andan sonra rakibinin güçlü hücum hattına geçit vermedi. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde sezonun gol kralı Sörloth'un yaptığı enfes ortayı gole çeviren Abdülkadir Ömür Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Açıkçası, zengin hücum varyasyonlarına sahip olan Alanyaspor'un, ilk 45 dakikada alıştığımız görüntüsünden uzak kalmasını oldukça yadırgadım.

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Aytemiz Alanyaspor, ikinci 45 dakikada topa hakim olmaya çalışan taraf olsa da, rakibinin disiplinden asla taviz vermeyen defans hattını bir türlü yıkamadı. Erol Hoca, Efecan ve Siopis'in yerine Salih ve Onur'u oyuna alarak hücumda çeşitlilik yakalamaya çalıştı. Başarılı teknik adam, son kumarını da, orta sahayı tutan Ceyhun'u çıkartıp Mustafa Pektemek'i alarak oynadı. Sezon genelinde iyi hücum eden Alanyaspor'un bu maçta gol ve goller bulmasını bekliyordum ama fişi 90+10'da Sörloth çekti ve Trabzonspor yüksek motivasyonuyla kupaya uzanmayı bildi. Aytemiz Alanyaspor, kupayı kaybetti ama bu sezona damga vuran ekiplerden biri oldu. Tebrikler Alanayaspor, tebrikler Erol Hoca. Bir tebrik de kupa beyi Trabzonspor'a…