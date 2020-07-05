Demba Ba farkı – Ali Baransel – Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Demba Ba farkı

Gece oynanmasına karşın, yüksek nem oranı ve aşırı sıcak altındaki maç her iki ekibi de olumsuz etkiledi.
Özellikle ilk yarıda temposu düşük bir müsabaka izledik.
Sakatlıklardan dolayı sık sık duran oyun, heyecandan uzak, fazlasıyla sıkıcı ve adeta bir sezon öncesi hazırlık maçı kıvamındaydı.
Sezon başından bu yana makine düzeninde oynayan adına, Visca ve Mahmut'un eksikliği fazlasıyla hissedildi. İkinci yarıda zaman zaman vites yükseltmeye çalışan Başakşehir, Crivelli ve Demba Ba'nın kişisel çabalarıyla pozisyona girmeye çalıştı.
Zaten eşitliği bozan gol de, 71. Demba Ba'nın ayağından geldi.
Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk mücadelesi verdiği geçtiğimiz sezonlarda, son virajı bir türlü dönememişti.
Ancak Okan Buruk yönetiminde Avrupa Kupası kabusu biten Başakşehir, şimdi de ligde çok kritik bir 3 puan alarak son viraj kabusunu da en azından şimdilik yenmiş oldu.
Başakşehir en iyi futbolunu sergilemiyor olabilir fakat en azından oyun planına sadık kalarak maç kazanmasını biliyor.
Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde İstanbul'da sahaya çıkacak olan Başakşehir, galibiyetiyle önemli bir avantajı cebine koydu.
Son haftalarda kötü hakem yönetimleri izledik. Ancak müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu birkaç hatalı faul düdüğünün dışında oyuna olumsuz etki etmedi.

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